Se det første bildet av Harrison Ford fra Indiana Jones 5-innspillingen

For noen år siden spilte Harrison Ford igjen den nest mest ikoniske rollen han noen sinne har hatt, da han gjentok sin rolle som Han Solo i den nye Star Wars-trilogien. Nå er han i gang med å spille inn en ny film, og denne gangen som sin mest ikoniske rolle - vi snakker selvfølgelig om Indiana Jones 5.

Nå har et bilde fra innspillingen <en href="https://twitter.com/IndianaJones_ch/status/1401984794259566594" target="_blank">lekket online</a> og det viser at ikke engang den berømte arkeologen Dr. Henry Walton "Indiana" Jones Jr. kan være blant mennesker uten maske i disse tider. Selv om det ikke avslører noe annet enn det faktum at Ford bærer den klassiske skinnjakken igjen og ser like fantastisk ut som noen sinne, er det likevel fint å se at innspillingen er i gang.