Se Dichen Lachmans første audition for rollen som Ms. Casey i Severance

HQ

Å si at Apple TV+ spikret castingvalgene for Severance er kanskje en underdrivelse. Skuespillerne som ble valgt til å spille de respektive karakterene fortsetter å imponere hver gang de er på skjermen, og et godt eksempel på dette er Dichen Lachman, som har blitt kjent for sin opptreden som Ms. Casey.

Det viser seg at Lachman helt klart var som skapt for rollen som Ms. Casey, ettersom strømmetjenesten i ettertid har delt hennes audition-opptak for rollen, og det viser at hun helt fra starten av var kvinnen for jobben.

Sjekk det ut nedenfor for å se hvorfor det sannsynligvis aldri var noen tvil om hvem som skulle spille Ms. Casey i den berømte serien som vil komme tilbake for en tredje sesong etter hvert.