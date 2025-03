Se en 139 meter høy berg-og-dal-bane bli sprengt i luften: slutten på en epoke

HQ

Nå har det skjedd: Kingda Ka har falt. Det skjedde tidligere enn forventet: Verdens største berg- og dalbane er nå en skrothaug. Kingda Ka, bygget i 2005, revet i 2025. En gigant på 139 meter er sprengt i luften og faller kontrollert til bakken. Dette er ikke noe man ser hver dag.

Implosjonen var planlagt i dag, mellom kl. 09.00 og 10.00 lokal tid i New Jersey. Det skjedde et par timer tidligere enn forventet, men det var likevel mange kameraer, alt fra TV-team til tilskuere, og sannsynligvis også noen berg-og-dal-bane-fans som ønsket å være vitne til de siste øyeblikkene av den ikoniske forlystelsen.

Hvorfor ble Kinga Ka revet?

Kingda Ka åpnet i mai 2025. Den hadde 12 millioner passasjerer i løpet av 19 år ... men i virkeligheten kunne det ha vært flere: Forlystelsen var utsatt for driftsstans, og vedlikeholdskostnadene var også høye, ettersom forlystelsen brukte et hydraulisk utskytningssystem - for å skyte opp tog til hastigheter på 206 km/t - som raskt ble foreldet.

De nedre delene av banen ble fjernet, men top hat var for stor og måtte rives ved hjelp av kontrollerte eksplosjoner. Bilder viser at det var en fullstendig suksess: Berg- og dalbanen falt ned på en tom plass, uten å skade noen nærliggende fasiliteter (parkeringsplasser) eller trær.

Kingda Ka var tidligere verdens høyeste berg-og-dal-bane (selv om det i fjor ble bygget en ny og høyere i Saudi-Arabia). Parken, Six Flags Great Adventure, vil kompensere de fortvilte fansen med en ny, rekordhøy berg-og-dal-bane neste år. Den høyeste berg- og dalbanen som er i drift for øyeblikket, befinner seg i Spania: Red Force i PortAventura er 112 meter høy.

