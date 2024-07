Se en første teaser fra Dexter: Original Sin

Det var ikke bare superhelter på San Diego Comic-Con, da seriemorderen Dexter også fikk mye av rampelyset. Først ble en oppfølger til Dexter: New Blood avduket, Dexter: Resurrection (med Michael C. Hall i hovedrollen), og deretter fikk den kommende prologserien Dexter: Original Sin (med Michael C. Halls voiceover) skinne litt i form av en liten teaser, som byr på en gjenskapning av seriens ikoniske introsekvens. Det er imidlertid ikke annonsert noen utgivelsesdato, annet enn at den vil bli utgitt "snart" på Paramount+.

Er du spent på mer Dexter?

Sammendrag:

Dexter: Original Sin utspiller seg i Miami i 1991, og følger Dexter (Patrick Gibson) i overgangen fra student til hevngjerrig seriemorder. Når den blodtørstige trangen ikke lenger kan ignoreres, må Dexter lære seg å kanalisere sitt indre mørke. Under veiledning av faren Harry (Golden Globe-vinneren Christian Slater) tar han i bruk en kodeks som skal hjelpe ham med å finne og drepe mennesker som fortjener å bli fjernet fra samfunnet, uten å havne på politiets radar. Dette er en spesiell utfordring for unge Dexter når han begynner på en kriminalteknisk praksisplass ved Miami Metro Police Department.