Se en scene fra Marvels What If...? sesong 3

Den første sesongen av Marvels What If...? ble raskt en hit, så Disney ga grønt lys for både en andre og tredje sesong kort tid etter. Sesong 2 ble avsluttet i dag, og dette ble feiret på en måte som får det til å virke som om vi slipper å vente to år på de neste episodene.

Marvel har gitt oss en scene fra den tredje sesongen av What If...? Den viser Bucky Barnes, også kjent som The Winter Soldier, og Red Guardian på en biltur sammen som blir langt mer actionfylt når Laurence Fishburnes Dr. Bill Foster oppdager den interessante duoen. Klippet avsluttes med beskjeden at What If...? sesong 3 kommer til Disney+ "snart", så det høres ut som om vi får den en gang i 2024.