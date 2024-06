HQ

The Boys' fjerde sesong har premiere med tre episoder på Prime Video om nøyaktig en uke, så jeg er ikke den eneste som gleder meg mer og mer. Vil du tilfredsstille den spenningen litt? Da har jeg gode nyheter.

Amazon har gitt oss en kort scene fra The Boys sesong 4. Den viser Butcher som prøver å overbevise Ryan om at han bør forlate Homelanders side. Dessverre avbryter vår kappekledde antagonist samtalen, og har selv et par ting å si.

Gled dere til å se denne og mer fra 13. juni.