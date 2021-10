Se en scene fra The Suicide Squad-regissørens Peacemaker

HQ

James Gunn har blitt en favoritt hos både DC og Marvel, så det kom nesten ikke som en overraskelse da førstnevnte hyret han inn til å lage en serie fokusert på Peacemaker lenge før The Suicide Squad kom på kino. Nå kan du få en indikasjon på om serien blir noe for deg eller ei.

HBO har offentliggjort en scene fra Peacemaker for å feire at HBO Max kommer til Norge om tre uker, og den viser at John Cena sin karakter fortsatt ikke er høyt respektert etter hendelsene i The Suicide Squad...Resten får vi se på streamingtjenesten en gang i januar.

HQ