Se Everybody 1-2 Switch sin latterlig dårlige trailer

Det er et år siden Imran Khan rapporterte at Nintendo nærmest var ferdig med en oppfølger til 1-2-Switch, men bestemte seg for å avvente utgivelsen etter ekstremt negative tilbakemeldinger fra spilltestere. Derfor var mange av oss svært skeptiske da Everybody 1-2 Switch ble offisielt avslørt tidligere denne måneden med en lanseringsdato 30. juni. Da fikk vi bare en pressemelding, men nå er det på tide å se spillet i aksjon... på en måte.

Jeg sier på en måte, fordi Nintendos såkalte "First Look"-video for Everybody 1-2 Switch fokuserer mye mer på de 16 ekstremt ivrige innholdsskaperne som ble invitert til å spille spillet i Tokyo enn på selve minispillene. Likevel gir den i alle fall en bedre forståelse av hva som venter deg hvis du kjøper 1-2-Switch-oppfølgeren neste uke, inkludert hvordan du spiller det på telefonen og en rask titt på noen av aktivitetene det vil by på.

Synes du dette virker som nok en millionselger for Nintendo?