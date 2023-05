Alex var en respektfull gentleman ved ikke å inkludere den lekkede teasertraileren for Five Nights at Freddy's-filmen da han skrev om Scott Cawthons kommentar om den i forrige uke, noe som gjør dagens nyhet desto bedre.

Cawthon, Universal og Blumhouse har nå gitt ut den offisielle teasertraileren for deres Five Nights at Freddy's-film, og den er fylt med referanser for fans av spillene. Vi får se om hele filmen kan leve opp til atmosfæren når den kommer til kinoer og Peacock den 27. oktober.