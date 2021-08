Se første dag av QuakeCon Nordic her fra klokken 15

HQ

Forrige fredag kunngjorde vi at Gamereactor er den offisielle streamingpartneren av QuakeCon Nordic i år, så kan du kan glede deg til å se mye Bethesda-relatert innhold de neste dagene.

Selv om vi fikk noen interessante nyheter allerede i går starter selve QuakeCon skikkelig i dag. Dagens GR Live starter derfor tidligere enn vanlig, nemlig klokken 15. Du kan som vanlig følge sendingen på GR Live-siden vår, og her er tidsskjemaet:

15:00 -15:10 - Streamen starter med introduksjoner

15:10 -16:15 - Mod-er og kreasjoner i World of Bethesda med Elianora.

16:30 - 17:00 - MachinesGames - Quake og å være et svensk studio.

17:10 -18:30 - Moro og utfordringer i ESO: Blackwood med Michi, QueenE, Valter Skarsgard og ItsNatashaFFS.

18:45 - 19:45 - DOOM Eternal: The Ancient Gods Part One-gameplay med Ashewyn.

19:45 - 20:00 - Avslutning.

Det hele fortsetter med dag to i morgen, så jeg kommer tilbake med et nytt tidsskjema da, men du får en smakebit allerede nå i bildet under.