Se første episode av Netflix' Skull Island gratis

Netflix har bestemt seg for å gjøre hele den første episoden av den animerte King Kong-serien Skull Island gratis for alle bare en uke etter at den ble tilgjengelig på streamingtjenesten. Episoden, som heter Maritime Pilot, er nå tilgjengelig i sin helhet på YouTube, noe som betyr at du kan se den og se om den er spennende nok til å skaffe deg et Netflix-abonnement for å sjekke ut de resterende sju episodene. Om du ikke er helt sikker på å se den første episoden heller kan muligens denne introduksjonen hjelpe:

"Den splitter nye animasjonsserien fra Netflix og Legendary tar deg med tilbake til 1990-tallet for et spennende eventyr i Kongs gamle trakter, fullt av monstre, mysterier og selvfølgelig kongen av Skull Island selv, Kong!

En mystisk skipbrudden dukker opp mens Charlie, Mike og pappaene deres leter etter mytiske skapninger i havet, noe som skaper kaos i planene deres."