Se gameplay fra Call of Duty: Vanguard sin historie

Undertegnede var altså så heldig å få se langt mer av Call of Duty: Vanguard i forrige uke enn de fleste andre. Blant annet fikk jeg se et av oppdrag fra historiedelen som imponerte stort på enkelte områder og skapte bekymringer om andre. Derfor passer det godt at også du skal få se litt av det samme nå.

Som lovet har Sledgehammer offentliggjort den første gameplaytraileren til Call of Duty: Vanguard. Her får du se hvordan den sovjetiske skarpskytteren Polina Petrova kjemper seg gjennom et bombet Stalingrad fylt med fiender, samt et titt på hvordan kaoset faktisk startet.