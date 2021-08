Se Gamescom Opening Night Live samme med oss på GR Live

HQ

Microsoft fikk teknisk sett æren av å starte årets Gamescom-messe med Xbox-streamen sin i går, men det har gått flere måneder siden vi fikk vite at det skikkelige startskuddet atter en gang vil skje med Geoff Keighley sitt Gamescom Opening Night Live-show. Den rundt to timer lange sendingen vil by på over 30 trailere og annonseringer fra spillverden, (her er noen av dem) så det er åpenbart mye å glede seg til. Vi har derfor bestemt oss for å streame det hele.

Faktisk starter vi 30 minutter før selve showet for å snakke litt om hva vi tror og håper vil avsløres, så titt gjerne innom GR Live-siden vår allerede klokken 19.30.