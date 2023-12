Se Grand Theft Auto VI sin første trailer nå

HQ

Planen var at Rockstar skulle offentliggjøre den første traileren for "det neste Grand Theft Auto" klokken 15 i dag, men i kjent stil tvang lekkasjer studioet til å fremskynde dette.

Denne første traileren bekrefter at spillet heter Grand Theft Auto VI, og at det skal lanseres på PlayStation 5 og Xbox Series en gang i 2025. Som forventet blir vi tatt til et ekstremt vakkert og detaljert Vice City-område og får veksle mellom å spille som Jason og Lucia. Siden spillet er satt i moderne tid virker det å ha et stort fokus på sosiale medier, men i kjent stil er det åpenbart mulighet til å gjøre utrolig mange forskjellige ting når og hvor man vil, så å måtte vente i godt over et år til blir vanskelig etter å ha sett hvor stort dette spranget blir i forhold til GTA V.