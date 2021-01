Se hele Resident Evil Village-demoen

Du ser på Annonser

Capcom har gledelig nok tydeligvis fått sansen for å gi oss demoer til kommende Resident Evil-spill, så vi burde vel egentlig ikke blitt overrasket da de i går offentliggjorde en demo av Resident Evil Village også. Dessverre vil denne spesielle The Maiden-demoen kun være tilgjengelig på PlayStation 5, så det er ganske mange av dere som ikke har mulighet til å prøve den. Derfor tok jeg opptak av min første runde med den nysgjerrighetspirrende demoen slik at dere i alle fall får se hva den går ut på i videoen under.