Se hva Next@Acer har å tilby på onsdag

HQ

Om noen dager vil Acer avsløre hva selskapet har planlagt for fremtiden på sin globale pressekonferanse [email protected] Under showet får vi ta del i teknologiselskapets kommende produktserie, som strekker seg fra 2022 og fremover, mens vi får en idé om hva selskapet mener med sin "Made for Humanity"-tagline, hvilket antyder et fokus på brukervennlighet, miljøvennlighet og mye mer.

Showet starter kl. 15.00 13. oktober, og for å være sikker på at du er oppdatert med alt nytt innhold og informasjon, kommer vi til å se og kommentere det som blir annonsert underveis.

I tillegg til dette, vil vi også være vert for en 30-minutters forhåndsvisning før for å spekulere og snakke om hva som kan bli avslørt under hovedarrangementet. Kort sagt, sørg for å besøke oss på GR Live-siden om noen dager for å se showet med oss ​​mens vi streamer og deler tankene våre live.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.