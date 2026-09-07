Se hvordan den nye « Switch 2»-enheten ser ut

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Som du sikkert husker, krever et nytt EU-direktiv at det må være mulig å skifte batterier i forbrukerelektronikk som mobiltelefoner og bærbare spillkonsoller. Som et resultat er en oppdatert Switch 2 på vei, noe som gjør det enklere for oss brukere å gjøre dette og dermed forlenge enhetens levetid.

YouTube-kanalen Nintendúo har nå fått tak i en oppdatert enhet og går gjennom designet i en ny video. Visuelt ser det ut til at du må se veldig nøye etter for å i det hele tatt legge merke til noen forskjell på den nye Switch 2, men den har standardskruer, og hvis du skruer av kabinettet, blir batteriet synlig slik at du kan skifte det.

Enheten skal også veie 14 gram mer, noe som praktisk talt er ingenting. Sjekk ut videoen nedenfor. Den er på spansk, men som du vet, lar YouTube deg aktivere automatiske undertekster på ditt språk.