Se hvordan Mufasa ble Løvenes konge i desember

Med tanke på at Disneys live-action/animerte nyinnspilling av The Lion King fortsatt er den niende mest innbringende filmen gjennom tidene, med 1,663 milliarder dollar, er det litt overraskende at vi har måttet vente i fem år på å se produksjonsgiganten kapitalisere på suksessen.

I desember får vi endelig se det når Mufasa: The Lion King får sin debut på kino. Filmen blir en prequel med oppfølgerelementer som forteller historien om hvordan Mufasa gikk fra å være en foreldreløs løveunge til å bli savannens konge, alt gjennom et skjebnesvangert møte med tronarvingen.

Handlingsreferatet for filmen er som følger: "Mufasa: The Lion King får Rafiki til å fortelle legenden om Mufasa til den unge løveungen Kiara, datteren til Simba og Nala, mens Timon og Pumbaa bidrar med sine karakteristiske sketsjer. Historien fortelles i tilbakeblikk, og Mufasa er en foreldreløs løveunge som har gått seg vill og er alene helt til han møter en sympatisk løve ved navn Taka - arvingen til en kongelig blodslinje. Det tilfeldige møtet setter i gang en ekspansiv reise for en ekstraordinær gruppe mistilpassede som leter etter sin skjebne - båndene deres vil bli satt på prøve når de jobber sammen for å unngå en truende og dødelig fiende."

Filmen vil ha en stjernespekket rollebesetning med flere tilbakevendende stemmer, som Donald Glover som King Simba, Beyonce Knowles som Queen Nala, Seth Rogen som Pumbaa, Billy Eichner som Timon og John Kani som Rafiki, men denne filmen vil også introdusere noen nye stjerner, som Aaron Pierce som Mufasa, Kelvin Harrison Jr. som Taka, Tiffany Boone som Sarabi, Mads Mikkelsen som Kiros, Thandiwe Newton som Eshe, Keith David som Masego, Lennie James som Obasi, Blue Ivy Carter som Simba og Nalas datter Kiara, og mange flere.

Du kan se teaser-traileren for Mufasa: The Lion King nedenfor, før den kommer 20. desember.