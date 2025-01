Se hvordan Supergiant skapte Hades i denne Blu-ray-dokumentaren

HQ

Det finnes noen få virkelig overbevisende dokumentarer som ser på hvordan livet virkelig er å jobbe hos en videospillutvikler, med kanskje det beste aktuelle eksemplet Double Fines lange glimt av skapelsen av Psychonauts 2. Det er imidlertid også en måte å få et glimt inn i skapelsen av Supergiants Hades, alt i form av en dokumentarserie som ble opprettet av Noclip.

Serien er kjent som Developing Hell: The Making of Hades, og mens den opprinnelig debuterte på Noclips YouTube-kanal, har folkene på Fangamer gått sammen med dokumentarfilmskaperne for å gjøre serien til et Blu-ray-alternativ, ansett som regissørens kutt.

Den byr på 251 minutter med opptak fordelt på seks individuelle episoder, og kommer også med noen lovende tillegg, som et 10-siders hefte om prosjektet, notater fra Noclips grunnlegger Danny O'Dwyer og Supergiants Greg Kasavin, og et reversibelt frontcover designet av Supergiants Josh Barnett.

Alt dette er inkludert i en pakke som vil koste deg $24, med frakt tilgjengelig over hele verden.

Kommer du til å legge til denne dokumentarserien i Blu-ray-samlingen din?