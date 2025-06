Se J.J. Spauns inspirerende (og usannsynlige) seier i US Open med en putt på 19,5 meter på det siste hullet J.J. Spaun vant US Grand Slam etter å ha vært utenfor topp 500 for fire år siden.

HQ Golfverdenen vibrerer etter søndagens US Open-finale, med den fantastiske seieren til J.J. Spaun og hans inspirerende ord som betyr mer enn bare en golfturnering. "Selv om det gikk dårlig, prøvde jeg å satse på hvert eneste slag. Jeg prøvde å fortsette å grave dypt. Jeg har gjort det hele livet", sa han, og refererte til seieren, som inkluderte en putt på 65 fot (19,5 meter) på det siste hullet for å passere Robert MacIntyre med to slag. https://x.com/usopengolf/status/1934403009716347117 Men Spauns seier har mer tyngde, ettersom han ble feildiagnostisert med diabetes type 2 i 2018 og fikk en ineffektiv behandling som førte til at han følte seg dårligere og til slutt falt utenfor topp 500 i PGA, og dermed mistet PGA-kortet sitt. Han fant først ut at han hadde type 1-diabetes i 2021. Comebacket hans var utrolig. Han hadde bare én PGA Tour-tittel, Valero Texas Open i 2022, før han vant sin første majortittel, 34 år gammel.