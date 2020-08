Se Justice League: The Snyder Cut-traileren - blir 4 timer lang

Du ser på Annonser

Zack Snyder gjorde det klart allerede da nyheten ble bekreftet at Justice League: The Snyder Cut, eller Zack Snyder's Justice League som den tydeligvis vil hete, skal bli ganske lang når den kommer til HBO Max neste år. Nå har vi både fått en ny trailer og en spesifikk lengde.

Under kveldens DC Fandome-panel avslørte nemlig Snyder at Zack Snyder's Justice League vil komme episodisk i starten, og at den vil splittes opp i fire deler som varer i en time hver. Dermed kan vi se frem til fire timer med Justice League neste år. Samtidig ga han oss selvsagt også en stor smakebit på hva vi har i vente med traileren under.