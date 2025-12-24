Se klassiske Star Wars-øyeblikk gjenskapt med håndlaget animasjon i Star Wars Minis

HQ

Akkurat når du tror du har sett alle de store Star Wars-øyeblikkene på alle mulige måter, trekker Lucasfilm deg inn igjen. Star Wars Minis er en ny serie animerte kortfilmer som vekker favorittøyeblikkene våre fra serien til live igjen i nye håndlagde animasjonsstiler.

Fra strikkede dukker til pepperkake-Dødsstjerner - det er mye variasjon i denne imponerende animasjonsserien, som først og fremst er designet for yngre Star Wars-fans. Den byr ikke på noe nytt, noe som er litt klassisk Star Wars på dette tidspunktet, men den lar oss få et gjensyn med noen tidløse sci-fi-øyeblikk.

Du kan se et klipp fra bak kulissene som er lagt ut på sosiale medier ovenfor, og en lengre video om pepperkake-Dødsstjernen nedenfor :