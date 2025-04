Se Kumori gjøre ninjagreier i Ninja Gaiden: Ragebound

HQ

I februar ble remasteren Ninja Gaiden II Black både annonsert og plutselig utgitt under et Xbox-arrangement, mens det også ble bekreftet at Ninja Gaiden 4 er under utvikling og vil bli utgitt senere i år.

Likevel er det faktisk et annet Ninja Gaiden i horisonten, kalt Ninja Gaiden: Ragebound. Det ble annonsert på The Game Awards i desember, og er faktisk en oppfølger til det klassiske NES-eventyret fra slutten av 80-tallet.

Nå er det avslørt at spillet har to hovedpersoner i tillegg til den tidligere avslørte Kenji Mozu fra Hayabusa-klanen, nemlig Kumori. Hun er fra Black Spider-klanen, og i en ny video får vi sjansen til å se hva hun har å by på i det som ser ut til å være et retro-aktig ninjaeventyr av den gamle skolen.

Ninja Gaiden: Ragebound Black Spider Clan kommer i tredje kvartal i år til PC, PlayStation, Switch og Xbox. Vi kommer tilbake til deg når vi vet mer.