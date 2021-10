Se langt mer av The Witcher Season 2 i denne traileren

HQ

Netflix har ikke akkurat vært sparsomme hva korte videoer og bilder fra andre sesong av The Witcher-serien angår den siste tiden, men nå er det tid for en skikkelig godbit.

Streamingselskapet tar nemlig helg ved å gi oss den første skikkelige traileren fra The Witcher Season 2, og i løpet av de nesten tre minuttene får vi en forventningsbyggende tale fra Kristofer Hivju som Nivellen, noen glimt av nye skapninger Geralt og kompani må kjempe mot, mer drama ved at krigen nærmer seg nye områder og et par andre ting som får meg til å tro at premieren den 17. desember blir en meget hyggelig måte å feire bursdagen min på.