Se lanseringstraileren til « Duskfade

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For alle som savner den typen 3D-plattformspill som var så utrolig populære rundt årtusenskiftet, kan det nylig utgitte « Duskfade betraktes som en slags tidlig julegave. Faktisk legger utviklerne ikke skjul på at spillet henter inspirasjon fra blant annet spill som «Jak and Daxter».

Mens du venter på vår anmeldelse av spillet, vil vi minne deg om at vi faktisk spilte « Duskfade i en time på Gamereactor Live denne torsdagen, og hvis du har lyst til å sjekke det ut, kan du gjøre det nedenfor. Men vi kan også tilby deg lanseringstraileren til spillet, en fartsfylt og spennende montasje som viser frem dette sjarmerende eventyret med retro-preg nedenfor.

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