Se lanseringstraileren til Life is Strange: Remastered Collection

Etter Telltales forrykende suksess med The Walking Dead i 2012 prøvde flere studioer seg på det samme med episodiske eventyr, der valgene dine og historien gikk foran sjangerens tradisjonelle fokus på gåter og problemløsning.

Life is Strange fra franske Dontnod var blant de mest suksessfulle spillene i den nye bølgen og fikk en prequel fra et eksternt studio i form av Deck Ninte Games' Life is Strange: Before the Storm.

Fikk du ikke spilt disse i sin tid eller har du bare lyst til å oppleve de igjen, kan begge spillene nå nytes med bedre grafikk og oppdaterte animasjoner via Life is Strange: Remastered Collection, som er tilgjengelig på Xbox, PlayStation og PC med en Switch-versjon planlagt på et senere tidspunkt.

Du kan se lanseringstraileren nedenfor, som gir et meget godt inntrykk av seriens tone og stil.