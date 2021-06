Se lanseringstraileren til Metro Exodus på PS5 og Xbox Series

I morgen blir som lovet Metro Exodus Complete Edition tilgjengelig på PlayStation 5 og Xbox Series, noe som betyr at også konsollspillerne kan nyte det allerede meget vakre spillet med bedre bildeoppdatering, fullverdig ray tracing, muligheten til å utvide synsfeltet, DualSense-støtte, forbedret lyd og annet snadder både for øyne, ører og fingre. Dette må selvsagt markeres med en lanseringstrailer som inkluderer litt skryt fra anmeldelser mens vi får se både action- og stemnings-fylte sekvenser fra spillet i all sin prakt.