🔴 SE LIVE: Boligblokk i New York kollapser i mistenkt gasseksplosjon

Vi har nettopp fått nyheten om at en gasseksplosjon rystet en flerbolighus i Mott Haven, noe som fikk en del av strukturen til å smuldre opp, selv om det foreløpig ikke er rapportert om noen personskader. Brannmannskaper og redningsmannskaper kom raskt til stedet, og brukte hunder for å sikre at ingen var fanget i ruinene. Beboerne sa at eksplosjonen, som de beskrev som et plutselig "smell", kom etter flere dager med vedvarende gasslukt, mens myndighetene bemerket at en forbrenningsanleggsjakt og et kjeleområde kan ha utløst kollapsen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se videoene nedenfor eller klikke på følgende lenke. Go!