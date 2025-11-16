Den interstellare kometen 3I/ATLAS beveger seg bort fra solen i en gratis livestream i kveld

HQ

I flere uker har komet 3I/ATLAS dominert overskriftene, mens astronomer, kommentatorer og millioner av nysgjerrige lesere har fulgt banen til det tredje kjente interstellare objektet som noensinne har kommet inn i solsystemet vårt. Kometen, som er på størrelse med Manhattan, dukket nylig opp igjen bak solen etter å ha nærmet seg, noe som utløste alt fra vitenskapelig begeistring til voldsomme spekulasjoner på nettet.

Tider og hvordan du kan se på

I kveld får vi endelig se kometen på nært hold: Fra kl. 05.15 CET (23.15 ET) vil Virtual Telescope Project strømme direkte teleskopbilder fra observatoriet i Manciano i Italia, noe som gir en sjelden mulighet til å se objektet bevege seg gjennom stjernene i Jomfruen. Objektets bane bekreftet dets interstellare opprinnelse kort tid etter at det ble oppdaget for fire måneder siden, og siden da har forskere undersøkt om det har overlevd den intense forbiflyvningen av solen.

Avi Loeb og forskere

Nyere bilder tyder på at kometen forble intakt, noe som har fått Harvard-astrofysikeren Avi Loeb til å gjenta sitt syn om at den uvanlige stabiliteten kan ha ikke-naturlige forklaringer. Andre eksperter er fortsatt skeptiske og tilskriver 3I/ATLAS' tilstand vanlig kometfysikk.

NASA og HiRISE

NASA forventes snart å offentliggjøre de mest høyoppløselige bildene av kometen, som ble tatt av Mars Reconnaissance Orbiters HiRISE-kamera tidligere i høst, selv om publiseringen ble forsinket under nedstengningen av den amerikanske regjeringen. Den fornyede synligheten kommer i kjølvannet av virale diskusjoner om kometens tidligere bane i nærheten av Jupiter, Venus og Mars, noe som ga næring til spekulasjoner på sosiale medier.

Elon Musk og Joe Rogan

Offentlige personer som Elon Musk fremhevet det destruktive potensialet som et massivt objekt av denne typen ville ha hvis det noen gang kolliderte med jorden, mens kommentatorer som Joe Rogan ga uttrykk for lignende bekymringer da de diskuterte risikoen med ham. Forskere understreker imidlertid at objektet fortsatt er på en klar fluktbane og ikke utgjør noen trussel.

Se hele livestreamen i videoen nedenfor

Med en magnitude på +10,9 er 3I/ATLAS altfor lyssvak til å kunne oppdages uten teleskop, men direktesendingen vil gi detaljerte sanntidsbilder av den glødende komaen og den nye halen etter hvert som den fjerner seg fra det indre solsystemet. Sendingen vil kanskje ikke avgjøre debatten rundt dens opprinnelse, men den gir den beste muligheten til å observere et av de mest sjeldne fenomenene i moderne astronomi. Og hvis du er interessert, kan du se hele direktesendingen i videoen nedenfor.