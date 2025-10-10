🔴 SE LIVE: Dette er Nobels fredspris for 2025... Trump?

HQ

Trumps ønske om Nobels fredspris har økt interessen for hvem som blir den neste mottakeren. Nå er ventetiden snart over, og du kan se kunngjøringen i vår videospiller nedenfor.

Til tross for Trumps gjentatte nominasjoner og selvpromotering for sin rolle som megler i våpenhviler fra Gaza til Kaukasus, tviler eksperter på hans sjanser, og bemerker at komiteen favoriserer varig, samarbeidende innsats fremfor kortsiktige avtaler.

Selv om noen har sluttet opp om hans forslag til fredsplan, kan hans konfronterende stil og skepsis til globale institusjoner undergrave hans muligheter. Likevel står vi her. Nobels fredspris for 2025 vil bli kunngjort Fredag 10. oktober kl. 11:00 norsk tid.

Kan det bli Trump?

Denne historien er under utvikling og vil bli oppdatert.