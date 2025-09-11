SE LIVE: Menneskejakt pågår etter at Charlie Kirk, Trumps nære venn, ble skutt og drept på et møte i Utah

HQ

Charlie Kirk ble skutt under et møte på Utah Valley University onsdag. Han ble kjørt til et sykehus i nærheten, men ble erklært død bare to timer senere, noe som sendte sjokkbølger gjennom den amerikanske politiske scenen.

Torsdag innledet politiet og føderale agenter en intens jakt på snikskytteren som mistenkes for å ha avfyrt skuddet som krevde livet til den konservative aktivisten da han svarte på henvendelser om våpenvold på universitetssamlingen. Følg alle oppdateringer i sanntid.