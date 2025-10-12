🔴 SE LIVE: Spania feirer nasjonaldagen med storslått militærparade i Madrid

HQ

Spania markerer sin nasjonaldag denne søndagen, den 12. oktober, med en storslått militærparade gjennom hjertet av Madrid. I tillegg feirer byen Zaragoza sin største festival til minne om byens skytshelgen, Vår Frue av Søylen.

Konge Felipe VI, dronning Letizia, prinsesse Leonor og andre medlemmer av kongefamilien leder seremonien, som hedrer det spanske flagget og samler representanter fra alle landets selvstyrte regioner.

Dagen ble lovfestet i 1987 og holdes hvert år på denne datoen, til minne om Christopher Columbus' ankomst til Amerika i 1492, en historisk hendelse som symboliserer Spanias kulturelle og språklige bånd til Latin-Amerika.

Madrid står for det sentrale arrangementet, men Zaragoza feirer også sin største lokale fest til ære for Vår Frue av Søylen, byens skytshelgen. Over hele landet deltar offentlige institusjoner og innbyggere i seremonier og kulturelle aktiviteter for å markere begivenheten.

Historisk sett var 12. oktober kjent som Día de la Raza, et navn som oppsto på begynnelsen av 1900-tallet og fortsatt brukes i enkelte latinamerikanske land. Senere ble det til Día de la Hispanidad, før det offisielt ble Spanias Fiesta Nacional.

I tillegg til Spania feirer flere latinamerikanske land dagen under andre navn, for eksempel Argentina Día de la Diversidad Cultural Americana, Uruguay Día de las Américas og Chile Día del Descubrimiento de Dos Mundos.

Hver tolkning gjenspeiler et distinkt perspektiv på møtet mellom Europa og Amerika og den felles språklige og kulturelle arven som fortsatt forener den spansktalende verden. Dette er en historie under utvikling og vil bli oppdatert.