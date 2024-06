Se Mark Wahlberg og Halle Berry møtes i actionkomedien The Union

Det er ikke lenge siden Netflix avslørte at de ville endre strategi og samarbeide mindre med etablerte stjerner og store filmskapere, men den kommende The Union er enten et unntak eller var allerede langt på vei.

Her møtes Mark Wahlberg og Halle Berry i en actionkomedie, med et premiss som beskrives slik i pressemeldingen:

"Mike (Mark Wahlberg), en bygningsarbeider fra Jersey, blir raskt kastet inn i en verden av superspioner og hemmelige agenter når hans ungdomskjæreste fra high school, Roxanne (Halle Berry), plutselig kommer tilbake i livet hans og rekrutterer ham til et amerikansk etterretningsoppdrag med høy innsats."

Spontant ser den ganske morsom ut med god kjemi mellom hovedpersonene, og du kan se den første traileren nedenfor. The Union har premiere på Netflix 16. august.