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Castlevania: Belmont's Curse
Se massevis av spillopptak fra Castlevania: Belmont's Curse
Belmont-familien har igjen et vampyrproblem, noe som heldigvis kan løses med en pisk og en nydelig fremføring av «Bloody Tears
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Det var ikke bare Sony som hadde et arrangement å by på torsdag; Konami hadde også satset stort på underholdningen. Som tidligere lovet, presenterte de Castlevania: Belmont's Curse, som slippes 15. oktober for PC, PlayStation 5, Switch og Xbox Series S/X.
Og det var absolutt en video verdt å se. Ikke bare viste den tydelig at vi har en åndelig etterfølger til Castlevania: Symphony of the Night på vei og rikelig med spillopplevelse, men de hadde også satt hele opplegget til en klassisk fremføring av Bloody Tears.
Kort sagt: Sjekk den ut nedenfor, og sørg for å skru opp volumet, for som vi alle vet, blir «Bloody Tears» bare bedre jo høyere du spiller den.
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