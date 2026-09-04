Se massevis av spillopptak fra Castlevania: Belmont's Curse

HQ

Det var ikke bare Sony som hadde et arrangement å by på torsdag; Konami hadde også satset stort på underholdningen. Som tidligere lovet, presenterte de Castlevania: Belmont's Curse, som slippes 15. oktober for PC, PlayStation 5, Switch og Xbox Series S/X.

Og det var absolutt en video verdt å se. Ikke bare viste den tydelig at vi har en åndelig etterfølger til Castlevania: Symphony of the Night på vei og rikelig med spillopplevelse, men de hadde også satt hele opplegget til en klassisk fremføring av Bloody Tears.

Kort sagt: Sjekk den ut nedenfor, og sørg for å skru opp volumet, for som vi alle vet, blir «Bloody Tears» bare bedre jo høyere du spiller den.