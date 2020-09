Se Netflix sin Resident Evil: Infinite Darkness-trailer

Du ser på Annonser

I august bekreftet Netflix at de jobber med en live-action Resident Evil-serie, men det viser seg at de har mer enn det på lur i nærmeste fremtid.

Capcom benyttet nemlig anledningen under helgens Tokyo Game Show til å gi oss en trailer som avslører at Netflix også jobber med en Resident Evil-serie som er dataaniminert. Denne vil tilsynelatende fokusere på Claire Redfield og Leon S. Kennedy. Dessverre er det nesten alt vi vet også, men lovnadene om at dette blir en litt annerledes Resident Evil-historie gir mening med tanke på traileren også. Vi får se hva det betyr en gang neste år.