Se Obi-Wan Kenobi sin hypebyggende teaser-trailer

Selv etter en skuffende The Book of Boba Fett-serie var det ikke bare mitt hjerte som slo litt ekstra Obi-Wan plutselig fikk en egen Twitter-konto i dag, for Disney har helt klart tenkt å varme skikkelig opp til den 4. mai.

Ut av intet har vi nemlig fått den første teaser-traileren for Obi-Wan Kenobi-serien som starter på Disney+ den 25. mai, og til tross for at den ikke betraktes som en fullverdig trailer består den av over 90 sekunder med nysgjerrighetspirrende klipp fra Ewan McGregor sin tilbakekomst som den elskede jedien.