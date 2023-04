The Super Mario Bros. Movie har den beste animerte åpningen noensinne

den 9 april 2023 klokken 19:28 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Nintendo og Illuminations film slår alle slags rekorder, så Ant-Man and the Wasp: Quantumania og Frozen 2 måtte "let it go".