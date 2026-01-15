Se opp Barbenheimer, Dunesday ser ut til å bli den neste store kinobegivenheten på samme dag

HQ

Vanligvis ønsker man ikke at store blockbuster-filmer skal ha premiere på samme dag. Men hvis du kan gjøre det til en begivenhet, kan det føre til kassagull. Barbie og Oppenheimer gjorde det, og nå ser det ut til at Disney og Warner Bros. kommer til å kollidere igjen den 18. desember 2026 når Dune: Part Three og Avengers: Doomsday går head-to-head.

På en Marty Supreme Q&A i Los Angeles med stjernene Timothée Chalamet og Robert Downey Jr. bestemte dommedagsstjernen seg for å finne et begrep for kinobegivenheten. Downey Jr. kaller det "Dunesday". Vi får se om det slår an som Barbenheimer, men 2023-arrangementet har ennå ikke blitt kopiert til tross for mange forsøk på å gjøre det.

Barbie og Oppenheimer klarte faktisk begge å dra inn store mengder penger på kino, og sistnevnte film er en av Christopher Nolans beste spillefilmer på kino. Vi får se om Dommedag og Dune 3 kommer til å ligge likt, eller om den ene overgår den andre. Med tanke på den store mengden nostalgi som pumpes inn i Avengers: Doomsday, ser vi for oss at den vil lede an.