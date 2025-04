Se opp for en The Witcher 4 beta-svindel som går rundt akkurat nå

HQ

Hvis du har mottatt en betainvitasjon til å prøve The Witcher 4, er du en av flere utvalgte spillere akkurat nå. Selv om det kan være smigrende og spennende, er det verdt å huske på at det er en fullstendig svindel.

CD Projekt Red tar nå til Instagram for å advare sine brukere om ikke å falle for det sjuskete forsøket, og skriver at "profesjonelle monster slayers ikke faller for svindel; de ser rett gjennom dem og dreper dem". Når det gjelder hva du bør gjøre hvis du blir berørt, skriver de :

"Vi har tatt de nødvendige skritt for å ta disse falske meldingene ned. Når det er sagt, hvis du mottar invitasjoner til eller snubler over nyheter om en slik svindel, ber vi deg om å rapportere svindelen ved hjelp av verktøyene som er tilgjengelige for deg i e-postklienten din eller den sosiale medieplattformen du bruker."

De avslutter innlegget med å si at det kan komme en betaversjon i fremtiden, men da vil den bli kommunisert gjennom dem selv og seriøse kanaler:

"Skulle vi noen gang organisere noen betatester i fremtiden, vil du som alltid høre om det først via våre offisielle sosiale medier og nettsteder."