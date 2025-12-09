Se opp! NBA Cup starter denne uken, og du kan se den i Prime Video

HQ

Den tredje utgaven av NBA Cup avsluttes denne uken, med utslagsfasen før finalen neste tirsdag 16. desember. Denne konkurransen, som ble opprettet utelukkende for å øke seertallene i desember, når NBAs seertall vanligvis synker i konkurranse med NFL, har plass til alle kampene i den ordinære sesongen (bortsett fra finalen), og selv om den ikke på langt nær er like prestisjefylt som en Conference-tittel, blir den stadig mer populær som en måte å kåre en "vintermester" på.

I fjor ble den faktisk vunnet av Milwaukee Bucks, som senere vant NBA-mesterskapet. Det blir interessant å se i fremtiden hvor pålitelig NBA-cupen vil være for å forutsi det fremtidige "ekte" NBA-mesterskapet (i 2023 ble den vunnet av Los Angeles Lakers, som senere tapte 4-1 i første runde av sluttspillet).

Hvordan se NBA Cup 2025:

Den gode nyheten er at NBA-cupen i sin helhet vil bli sendt i Prime Video. Alle kampene, fra kvartfinaler, semifinaler og finalen den 16. desember, vil bli sendt og inkludert i det vanlige Amazon Prime Video-abonnementet.

Kvartfinalene i NBA Cup:

Øst-konferansen



Miami Heat (4) mot Orlando Magic (1): 23:30 CET, 22:30 GMT, tirsdag 9. desember



New York Knicks (3) mot Toronto Raptors (2): 14:30 CET, 13:30 GMT, onsdag 10. desember



Vest-konferansen



Phoenix Suns (4) mot Oklahoma City Thunder (1): 1:00 CET, 0:00 GMT, torsdag 11. desember



San Antonio Spurs (3) mot Los Angeles Lakers (2): 4:00 CET, 3:00 GMT, torsdag 11. desember



Semifinalene spilles i Las Vegas 13. desember, og finalen spilles tirsdag 16. desember. Kommer du til å se NBA Cup denne uken?