For ikke så lenge siden avslørte LEGO og Nintendo et overraskende samarbeid som førte til blant annet de interaktive LEGO Super Mario-settene som er mer egnet for barn, men også det fete LEGO Nintendo Entertainment System-settet for nostalgikerne.

Dette består av 2646 deler, og vi har nedenfor filmet en video hvor vi sjekker det ut, og setter det sammen. Ta en titt selv.