I dag er en ganske stor dag for spill. ikke bare debuterte Marvel's Midnight Suns, men det samme gjorde Need for Speed Unbound, og til og med det svært etterlengtede The Callisto Protocol. Sistnevnte skal vi spille den første timen av i dagens livestream.

Hvis du ønsker å få dette med deg, er det bare å komme innom vår GR Live-side kl. 16 når vi setter i gang. I mellomtiden kan du lese hva vi synes om opplevelsen i sin helhet i vår anmeldelse.