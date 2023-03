Se oss spille en time med Wo Long: Fallen Dynasty i dagens GR Live

HQ

I dag er den globale lanseringsdagen for det nyeste spillet fra skaperne av Nioh og Ninja Gaiden, Team Ninja. Dette spillet tilhører imidlertid ikke noen av disse to franchisene, da dette er en helt ny IP som tar spillere til Three Kingdoms-æraen i Kina for å møte alle slags skurker og monstre.

Spillet heter Wo Long: Fallen Dynasty, og vi skal sjekke ut dette action-rollespillet på dagens GR Live, hvor Rebeca fra og med vanlig tid kl 16:00 vil dykke ned i den første timen av spillet, alt på GR Live-hjemmesiden.

Og med streamen planlagt senere i dag, kan du ta en titt på Eiriks anmeldelse av Wo Long: Fallen Dynasty her i mellomtiden.