Sjekk ut det første bildet av Maduro i USAs varetekt (delt av Trump på Truth Social)

USAs president Donald Trump har offentliggjort det første bildet av Nicolás Maduro etter at han ble pågrepet av amerikanske styrker, og gir dermed den første visuelle bekreftelsen på at den venezuelanske lederen er i amerikansk varetekt etter nattens angrep i Caracas.

Fotografiet, som ble delt på Trumps Truth Social-konto på lørdag, ser ut til å vise Maduro om bord på et amerikansk marineskip, i håndjern og flankert av en bevæpnet offiser iført en vest merket "DEA". Øynene hans er tildekket, og han har på seg hodetelefoner, en sikkerhetsprotokoll som ofte brukes under overføringen av verdifulle fanger. Maduro ses også med en liten flaske vann i hånden, sittende og uttrykksløs.

Trump sa at Maduro og hans kone, Cilia Flores, ble tatt til fange under det han beskrev som en "presisjonsoperasjon" utført av amerikanske spesialstyrker. Ifølge amerikanske tjenestemenn var aksjonen planlagt i detalj, og det ble blant annet øvd på å bruke kopier av stedet der Maduro ble antatt å oppholde seg. Paret ble hentet ut med helikopter og overført til et amerikansk marinefartøy uten at det ble rapportert om amerikanske dødsfall, til tross for at et av flyene skal ha blitt beskutt.

Amerikanske myndigheter har bekreftet at Maduro er tiltalt i New York for blant annet narkoterrorisme, korrupsjon og narkotikasmugling. Saken er knyttet til en langvarig etterforskning der amerikanske myndigheter tidligere har utlovet belønninger på flere millioner dollar for informasjon som kan føre til pågripelse. Maduro og Flores forventes å bli overført til New York for å møte anklagene i løpet av de kommende timene.

Offentliggjøringen av bildet har utløst svære politiske reaksjoner. Venezuelas visepresident Delcy Rodríguez har tidligere fordømt operasjonen som en alvorlig krenkelse av suvereniteten og krevd bevis på at presidenten er i live. Opposisjonelle, deriblant María Corina Machado, hyllet utviklingen som et vendepunkt og oppfordret til en rask politisk overgang.

I hele regionen har reaksjonene vært svært delte. Colombia og Chile fordømte USAs aksjon og oppfordret til internasjonale hastekonsultasjoner, mens Argentinas president Javier Milei åpent ønsket Maduros avsettelse velkommen. Rapporter fra Caracas beskrev forvirring og frykt blant innbyggerne etter at militære installasjoner ble angrepet i løpet av natten.

Nå som Maduros varetektsfengsling flyttes inn i det amerikanske rettssystemet, står Venezuela overfor en periode med dyp usikkerhet. Trump har advart om at personer som er lojale mot den tidligere presidenten, ikke bør forvente å beholde makten, noe som reiser spørsmål om Washingtons inngripen vil strekke seg utover selve arrestasjonen.