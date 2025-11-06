Se rekorden på Laguna Seca-runden fra innsiden av Koenigsegg Sadair's Spear

HQ

Vi vet alle at Koenigsegg Jesko er en utrolig rask hyperbil. At den splitter nye spesialversjonen oppkalt etter Christian von Koenigseggs fars veddeløpshest er enda raskere - det vet vi selvfølgelig også. Det er imidlertid først i dag vi får følge hele den nydelige rekordrunden rundt Laguna Seca der Sadairs Spear satte ny verdensrekord for omtrent to måneder siden.

"Sadair's Spear setter ny runderekord for homologerte produksjonsbiler på Laguna Seca! Koenigsegg Sadair's Spear har etablert en ny runderekord for homologerte produksjonsbiler på WeatherTech Raceway Laguna Seca 4. november 2025. Til tross for en streng støygrense på 90 dB på dagen - en utfordring som ble løst ved å montere en ekstra, tung lyddemper bak Sadair's Spear - oppnådde fabrikkens testfører Markus Lundh en lynrask rundetid på 1:24.16, verifisert av Racelogic. Med minimal tid på banen understreker denne prestasjonen den enestående ytelsen til Sadair's Spear og Koenigseggs velprøvde interne tekniske løsninger - selv med den ekstra pendelvekten fra den ekstra lyddemperen som er montert bak bilen."

