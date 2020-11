Du ser på Annonser

I fjor tok Sony det interessante valget å lage en Rick and Morty-reklame for Death Stranding, og nå har selskapet slått seg sammen med Justin Roiland og Dan Harmon igjen for å promotere PlayStation 5. Det skal jo sies at den i alle fall får frem noen av de kuleste tingene med konsollen og DualSense-kontrolleren...