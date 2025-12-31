Russland offentliggjør video for å underbygge påstander om ukrainsk droneangrep mot Putins residens

HQ

Russlands forsvarsdepartement offentliggjorde onsdag en video som viser det de sier er en nedskutt ukrainsk drone, for å underbygge påstander om at Ukraina forsøkte å angripe Putins residens i Novgorod-regionen.

Generalmajor Alexander Romanenkov skisserte det påståtte angrepet, og sa at 91 droner ble skutt opp fra Sumy- og Tsjernihiv-regionene i Ukraina i en "grundig planlagt" operasjon. Ifølge russiske myndigheter ble alle dronene avskjært, uten å forårsake skade eller personskader. Opptakene viser en soldat som står ved siden av fragmenter av en Chaklun-V-drone som skal ha båret en 6 kg tung sprengladning som ikke detonerte.

Ukraina har avvist påstandene og kalt dem grunnløse og ment å undergrave de pågående fredssamtalene. Vestlige myndigheter har også stilt spørsmål ved angrepet, og viser til mangelen på uavhengig verifisering. Det russiske departementet la ikke frem bevis som knytter dronefragmentene direkte til det påståtte målet, og stedet og datoen for opptakene kunne ikke bekreftes av uavhengige kilder. For videoopptakene, sjekk ut innleggene nedenfor.