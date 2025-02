Se T-1000 slåss i Mortal Kombat 1

HQ

Den 18. mars dukker selveste T-1000 opp i Mortal Kombat 1 som en del av Khaos Reigns-utvidelsen (kan selvfølgelig kjøpes separat også). Nå starter Netherrealm Studios hype-motorene sine ved å slippe en første titt på karakteren i en teaser-trailer ... og vi kan med glede melde at det er selveste Robert Patrick som gir ham stemmen.

Som du kanskje har gjettet, blir ting raskt blodige, og vi får til og med en smakebit av den grusomme robotens Fatality. Vi krysser fingrene for at Peacemaker (John Cena) vil kommentere det faktum at T1000 ser ut som faren hans, men om det faktisk vil skje, gjenstår å se.

Sjekk ut videoen nedenfor.