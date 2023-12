Da Amazon la ut en mystisk nedtelling for noen minutter siden spekulerte jeg i at det var for den første Fallout-traileren, men det er enten ikke tilfelle, eller så kommer Amazon til å glede mange mennesker denne helgen.

HQ

For The Boys' X-konto avslører at teaser-traileren for sesong 4 av det strålende showet vil bli utgitt rundt denne tiden i morgen. Kunngjøringen inkluderer også et bilde fra traileren som bekrefter at vi i det minste får se Homelander i aksjon.