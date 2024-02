Se The Beekeeper hjemme fra neste uke

HQ

De neste par ukene ser ut til å bli travle for filmfans i Storbritannia. Sky har nemlig annonsert når et par av selskapets egenproduserte filmer kommer til kanalen Sky Cinema.

Vi begynner med fredag 1. mars, når Michael Manns Ferrari debuterer på plattformen i sin helhet, til tross for at den hadde kinopremiere for rundt 10 uker siden. David Ayers The Beekeeper kommer til Sky Cinema uken etter, den 8. mars, noe som betyr at du også kan se Jason Stathams siste film via plattformen. Uken etter kommer også Gran Turismo, men det har vi visst i flere måneder.

Hvis du ikke har rukket å se dem ennå, kan du se trailerne for Ferrari og The Beekeeper nedenfor, og lese vår anmeldelse av sistnevnte her.

